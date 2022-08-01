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Нафтосервісний гігант Baker Hughes повністю виходить з російського ринку
16:23 01.08.2022 |
Американська компанія Baker Hughes, яка є одним із світових лідерів у сфері обслуговування нафтових родовищ, оголосила про продаж свого бізнесу в росії.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Покупцем бізнесу Baker Hughes в рф став російський менеджмент місцевого представництва компанії.
Фінансові умови угоди не розголошуються.
Зазначається що новий власник бізнесу візьме на себе всі активи, пасиви та комерційні зобов'язання Baker Hughes в росії.
Минулого місяця в компанії повідомили про неопераційний збиток свого російського підрозділу у розмірі 426 млн доларів США наприкінці другого кварталу.
Як повідомляв Укрінформ, у березні одна з найбільших у світі компаній з обслуговування нафтових родовищ Baker Hughes оголосила, що призупинила нові інвестиції для своїх операцій у росії.
З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи у рф і вихід зі спільних проєктів.
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