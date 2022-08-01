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Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
13:40 01.08.2022 |
Недалеко від острова Пінтань за 120 км від Тайваню відбулося випробування гіперзвукової ракети комплексу DF-17, запущеної Народно-визвольною армією Китаю (НВАК).
Пуск було здійснено напередодні 95-річчя утворення НВАК, яке святкується 1 серпня. Це сталося на тлі зростання напруженості між США і Китаєм через візит на Тайвань спікера палати представників США Ненсі Пелосі, який готувався.
Ракетний комплекс середньої дальності DF-17 (Dongfeng-17) - це наступник комплексу DF-16. У його балістичній ракеті як боєголовка використаний гіперзвуковий планер DF-ZF, здатний маневрувати зі швидкістю до 10 махів (12,3 тис. км/год). Комплекс може вражати цілі на дальності до 2,5 тис. км. як звичайним боєзарядом, так і ядерним.
США переміщують літаки та авіаносці ближче до Тайваню у зв'язку з можливістю візиту на острів Пелосі. У Південно-Китайське море увійшла ударна група американського атомного авіаносця «Рональд Рейган», озброєного 90 літаками та гелікоптерами. Китай пригрозив рішучими діями у разі візиту Пелосі до Тайваню.
При цьому влада Тайваню не підтверджує, але й не спростовує можливість візиту Пелосі на острів.
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