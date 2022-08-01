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АНАЛІТИКА

Латвія призупинила дію угоди з Росією про спрощені поїздки

 

Латвія призупинила з понеділка, 1 серпня, дію угоди з Росією щодо спрощеного режиму поїздок для мешканців прикордонних регіонів. Договір діяв з 2010 року.

Рішення призупинити його дію латвійський уряд схвалив 14 липня. Воно пов'язане з закриттям Росією латвійського консульства в Пскові, яке було єдиною дипломатичною установою, що видавала латвійські прикордонні дозволи росіянам.

Латвія припинила видачу віз росіянам через війну в Україні

Латвія є однією з країн, які припинили видачу туристичних віз громадянам РФ після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. У квітні Латвія призупинили видачу росіянам і білорусам "золотих віз" - посвідок на проживання в обмін на інвестиції.

Міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс наполягає, що Європейський Союз має розглядати Росію як державу-спонсора тероризму, а на туристичні візи для росіян повинен запровадити заборону.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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