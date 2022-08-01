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АНАЛІТИКА

Китай обіцяє захищати суверенітет на тлі азійського турне Пелосі

 

Пекін "рішуче захищатиме національний суверенітет і територіальну цілісність" Китаю, заявив представник військово-повітряних сил Народно-визвольної армії КНР Шень Цзіньке в неділю, 31 липня, коментуючи вильоти авіації до Тайваню.

Маневри китайської авіації проводяться на тлі турне до Індо-Тихоокеанського регіону спікерки Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту) Ненсі Пелосі - третьої особи в американській владній ієрархії після президента та віце-президента - яка, за даними ЗМІ, збиралася відвідати Тайвань.

В офіційному маршруті турне Пелосі Тайваню немає

Тим часом пресслужба спікерки оприлюднила в неділю заяву, в якій повідомила, що делегація Конгресу відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Тайвань у переліку не згадується. "Поїздка буде присвячена питанням взаємної безпеки, економічного партнерства та демократичного управління" в регіоні, сказали представники Пелосі.

Бойові стрільби в Тайванській протоці

30 липня китайське агентство Xinhua повідомило, що військові КНР проводять навчання з бойовими стрільбами в Тайванській протоці.

Напередодні президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели тригодинну телефонну розмову. За даними Associated Press, попри незвичайну тривалість бесіди, прогресу з питань торгівлі, співробітництва в галузі технологій та усунення основних подразників у двосторонніх відносинах, досягнути не вдалося.

23 травня Байден пообіцяв надати Тайваню військову допомогу, якщо Китай здійснить проти нього збройну агресію. "Ми беремо на себе таке зобов'язання", - заявив глава Білого дому у відповідь на запитання журналіста під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

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