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Уряд Косова на місяць відклав рішення щодо посвідчень особи і номерів авто для косовських сербів
09:34 01.08.2022 |
Уряд частково визнаного Косова прийняв рішення на 30 днів відтермінувати початок застосування рішення щодо запровадження косовських посвідчень особи та номерних знаків авто для косовських сербів - за умови, що вони розблокують дороги.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".
"Уряд Косово зобов'язується перенести запровадження двох рішень від 29 червня 2022 року з понеділка, 1 серпня 2022 року, до 1 вересня 2022 року, коли будуть зняті всі барикади і буде встановлена повна свобода пересування на всіх дорогах на півночі Косово", - йдеться в урядовому повідомленні.
Рішення з'явилося після зустрічі з послом США у Косові Джефом Говеньє, на якій він попросив відтермінувати застосування рішення.
Дипломат сказав, що рішення влади Косово щодо посвідчень особи та номерних знаків є цілком доцільним і відповідає Брюссельській угоді, яка була досягнута Белградом та Приштиною за посередництва ЄС, але дипломат попросив відстрочки на 30 днів з огляду на поширення дезінформації та непорозуміння щодо рішень.
Президент Сербії Александар Вучич невдовзі перед цим побував у Генштабі сербської армії і спільно з його очільником поспілкувався з командувачем сил НАТО в Косово, KFOR.
Після зустрічі Вучич заявив, що сподівається на "хороші новини", які уможливлять деескалацію, але додав що "капітуляції не буде".
Нагадаємо, у неділю на півночі частково визнаного Косова місцеві серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток, яке мало почати діяти з 1 серпня. Також увечері надходили повідомлення про стрілянину.
В МЗС України порадили не їздити до південних районів Сербії та уникати місць скупчення людей.
Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.
Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачала тимчасове - терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести. Белград активно підтримує косовських сербів.
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