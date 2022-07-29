Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американські Citi та JPMorgan почали закривати рахунки російських банків, – ЗМІ

 

Американські інвестиційні банки Citi та JPMorgan з кінця липня почали розривати кореспондентські відносини з російськими банками.

Про це повідомляє російське фінансове видання Frank Media з посиланням на топменеджерів відразу трьох місцевих банків та джерело у підрозділі City в РФ.

За даними видання, банки з кінця липня почали отримувати листи від Citi та JPMorgan про закриття їхніх кореспондентських рахунків. Дати припинення кореспондентських відносин у всіх контрагентів різні.

Співрозмовники видання стверджують, що виняток зроблять лише для кількох гравців, включаючи "Газпромбанк", який приймає оплату від іноземних покупців російського газу, і структури Московської біржі - "Національного клірингового центру". Один із співрозмовників зазначив, що коррахунки може також зберегти "Юнікредитбанк", оскільки вони знаходяться у його материнській структурі - італійській UniCredit.

Закриття коррахунків означає, що у банків зростають ризики при збереженні валютних пасивів на балансі: кредитна організація може в будь-який момент позбутися валютного активу через санкції, зауважує джерело видання в одному з російських банків.

Інший співрозмовник видання розповів, що його банк активно рекомендує клієнтам конвертувати долари та євро в рублі або в юані. Якщо Мосбіржі вдасться зберегти коррахунки, то одним із можливих виходів для клієнтів може стати покупка іноземних цінних паперів, проте такої рекомендації банк поки що не дає, додав він.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8147  0,44 1,11 41,0150  0,44 1,08
EUR 40,0915  0,47 1,19 41,6356  0,45 1,09

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес