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АНАЛІТИКА

Компанія DHL відмовилася доставляти вантажі Росією

 

Світовий лідер експрес-доставки, німецька DHL частково звертає бізнес в Росії. Тепер компанія не буде доставляти вантажі всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Доставка DHL припинить перевезення Росією вже з 1 вересня. У компанії пояснили, що зіткнулися з технічними проблемами з ІТ-системами, інфраструктурою, операційними труднощами та юридичними обмеженнями.

Проте логістичний гігант DHL буде продовжувати надавати послуги з експрес-доставки з Росії за кордон.

Раніше ми повідомляли, що DHL на початку березня припинила перевезення вантажів до Росії та Білорусі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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