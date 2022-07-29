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АНАЛІТИКА

Туреччина про пропозицію Путіна виробляти Bayraktar: не на порядку денному

 

Управління оборонної промисловості Туреччини не розглядає питання можливого співробітництва з Росією щодо спільного виробництва безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови місцевого оборонпрому Ісмаїла Деміра, передає Hurriyet Ankara.

"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", - сказав він.

Водночас, за його словами, такий процес "формується у рамках політики Турецької Республіки". Він додав, що "працюємо над технічною стороною питання".

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників Bayraktar у РФ.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж беспілотників до Росії. За його словами, причина - підтримка української боротьби за незалежність.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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