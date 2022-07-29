Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробник продуктів харчування Kraft Heinz скорочує присутність на ринку РФ – ЗМІ

 

Амерканський виробник харчування Kraft Heinz, найбільшим акцінером якого є Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, виставив на продаж свій бізнес із випуску дитячих каш, пюре та іншого дитячого харчування.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

Зазначається, що вартість бізнесу, який компанія виставила на продаж, оцінюється в 3 млрд рублів.

За даними газети, компанія виставила на продаж підприємства "Хайнц-Георгієвськ" у Ставропольському краї та Іванівський комбінат дитячого харчування загальною потужністю понад 30 000 тонн сухих, рідких каш та пюре на рік, а також бренди "Умница" і "Сами с усами".

У Kraft Heinz заявили, що не коментують "ринкові чутки".

Американська Kraft Heinz створена у 2015 році в результаті злиття Heinz та Kraft Foods. Її найбільший акціонер - Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

У портфель брендів входять марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House та інші, глобальний виторг у 2021 році - понад $26 млрд.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,1279
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8147  0,44 1,11 41,0150  0,44 1,08
EUR 40,0915  0,47 1,19 41,6356  0,45 1,09

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес