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Виробник продуктів харчування Kraft Heinz скорочує присутність на ринку РФ – ЗМІ
12:38 29.07.2022 |
Амерканський виробник харчування Kraft Heinz, найбільшим акцінером якого є Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, виставив на продаж свій бізнес із випуску дитячих каш, пюре та іншого дитячого харчування.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.
Зазначається, що вартість бізнесу, який компанія виставила на продаж, оцінюється в 3 млрд рублів.
За даними газети, компанія виставила на продаж підприємства "Хайнц-Георгієвськ" у Ставропольському краї та Іванівський комбінат дитячого харчування загальною потужністю понад 30 000 тонн сухих, рідких каш та пюре на рік, а також бренди "Умница" і "Сами с усами".
У Kraft Heinz заявили, що не коментують "ринкові чутки".
Американська Kraft Heinz створена у 2015 році в результаті злиття Heinz та Kraft Foods. Її найбільший акціонер - Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
У портфель брендів входять марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House та інші, глобальний виторг у 2021 році - понад $26 млрд.
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