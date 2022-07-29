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США відмовилися визнати рецесію, попри падіння ВВП два квартали поспіль
11:03 29.07.2022 |
Американський уряд відмовляється визнавати рецесію, попри падіння ВВП два квартали поспіль. За словами міністерки фінансів Джанет Єллен, економіка США переживає не рецесію, а "значне сповільнення зростання". Воно необхідне для того, щоб подолати інфляцію в країні, цитує Єллен агентство Bloomberg.
Падіння ВВП два квартали поспіль відповідає загальноприйнятому визначенню рецесії, але оголосити її може тільки Національне бюро економічних досліджень (NBER). Воно робить це зі значним запізнення - короткі рецесії встигають закінчитися, перш ніж NBER офіційно їх визнає.
За словами Єллен, рецесія означає всеосяжне ослаблення економіки. "Такого ми зараз не бачимо", - сказала вона. У США продовжують створюватися робочі місця, фінанси домогосподарств залишаються в хорошому стані, збільшуються споживчі витрати, посилюється бізнес.
Глава Федрезерву Джером Пауелл, виступаючи на брифінгу перед підвищенням базової ставки на 0,75 відсоткового пункту, також заперечив рецесію у США.
"Я не думаю, що США зараз перебувають у рецесії. Просто тому, що занадто багато галузей економіки працюють надто добре. Ринок праці дуже сильний, такого не може бути, якщо економіка знаходиться в рецесії", - цитує Пауелла CNBC.
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