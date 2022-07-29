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АНАЛІТИКА

США відмовилися визнати рецесію, попри падіння ВВП два квартали поспіль

 

Американський уряд відмовляється визнавати рецесію, попри падіння ВВП два квартали поспіль. За словами міністерки фінансів Джанет Єллен, економіка США переживає не рецесію, а "значне сповільнення зростання". Воно необхідне для того, щоб подолати інфляцію в країні, цитує Єллен агентство Bloomberg.

Падіння ВВП два квартали поспіль відповідає загальноприйнятому визначенню рецесії, але оголосити її може тільки Національне бюро економічних досліджень (NBER). Воно робить це зі значним запізнення - короткі рецесії встигають закінчитися, перш ніж NBER офіційно їх визнає.

За словами Єллен, рецесія означає всеосяжне ослаблення економіки. "Такого ми зараз не бачимо", - сказала вона. У США продовжують створюватися робочі місця, фінанси домогосподарств залишаються в хорошому стані, збільшуються споживчі витрати, посилюється бізнес.

Глава Федрезерву Джером Пауелл, виступаючи на брифінгу перед підвищенням базової ставки на 0,75 відсоткового пункту, також заперечив рецесію у США.

"Я не думаю, що США зараз перебувають у рецесії. Просто тому, що занадто багато галузей економіки працюють надто добре. Ринок праці дуже сильний, такого не може бути, якщо економіка знаходиться в рецесії", - цитує Пауелла CNBC.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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