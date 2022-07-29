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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Держдеп США схвалив продаж винищувачів F-35 Німеччині на 8,4 млрд доларів
09:51 29.07.2022 |
Держдепартамент США схвалив продаж Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів, повідомив Пентагон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угода про покупку великої партії сучасних винищувачів була укладена після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв провести модернізацію Збройних сил своєї країни на тлі вторгнення Росії в Україну.
Пентагон повідомив, що основними підрядниками угоди є Lockheed Martin, Boeing і Raytheon Technologies. Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки і оборони повідомило Конгрес про можливий продаж. Попри схвалення Держдепартаменту, поки точно не відомо, на якому етапі знаходиться підписання контракту.
У березні в Німеччині заявили, що мають намір придбати 35 американських винищувачів F-35, щоб замінити застарілі Tornado.
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