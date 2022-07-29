Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині з 1 жовтня введуть збір за користування електроенергією

 

Федеральний уряд Німеччини з 1 жовтня вирішив ввести збір з домогосподарств за користування електроенергією на тлі ризику банкрутства компанії Uniper, важливого постачальника електроенергії в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами міністра економіки, віцеканцлера Роберта Габека, ціна збору становитиме від 1,5 до 5 центрів за кіловат-годину й залежатиме від загального споживання електроенергії домогосподарством.

Точну суму збору федеральний уряд планує встановити в середині або наприкінці серпня. Габек пояснив, що через проблеми з забезпеченням газу, завдяки якому виробляється електроенергія, важко оцінити її вартість зараз.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зростання ціни на газ на два центи за кіловат-годину, що означає зростання комірного на 200-300 євро для домогосподарства з чотирьох людей.

На тлі газового шантажу з боку Росії, яка є головним постачальником газу для Німеччини, німецькі компанії, як-от Uniper, змушені закуповувати російський газ за вищою ціною і в нижчих обсягах.

Це призвело до загрози банкрутства компанії, яке вдалося попередити шляхом мільярдних субсидій і часткової націоналізації Uniper. Водночас у довгостроковій перспективі це не може запобігти здорожчанню вартості електроенергії.

У середу вранці у Німеччині підтвердили скорочення обсягів надходження газу із вчорашніх 40% до близько 20% потужності.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,1279
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8147  0,44 1,11 41,0150  0,44 1,08
EUR 40,0915  0,47 1,19 41,6356  0,45 1,09

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес