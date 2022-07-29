«Для мене косяк – наче келих віскі»: мер Брюсселя хоче відкрити канабіс-кав’ярні

Міський голова Брюсселя й за сумісництвом віцепрезидент урядової Соціалістичної партії Бельгії Філіп Клоуз оголосив про наміри добиватися декриміналізації та зрештою легалізації канабісу за прикладом Нідерландів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Клоуз заявив в інтерв'ю нідерландській газеті NRC.

На думку політика, "в Бельгії роками не говорили про це (проблему незаконного вживання канабісу), тому що ми не хочемо бачити проблеми, які викликають наркотики".

"Для мене косяк - наче келих віскі. Я сподіваюся, що незабаром ми матимемо кав'ярні в Брюсселі", - сподівається Клоуз.

Політик підтримує план легалізації марихуани, який не просто дозволяє її особисте вживання, а й передбачає введення дозволів на місця, де можна купити та вживати наркотик.

"Я справді не знаю нікого, хто ніколи не пробував косяк. Однак у Бельгії люди не знають, куди йти, коли їхнє вживання виходить з-під контролю. Їх сприймають лише як злочинців. Усе це можна зробити набагато краще", - переконаний мер Брюсселя.

На його думку, шляхом декриміналізації канабісу й вилучення його з рук злочинців влада Бельгії могла б зосередитися на боротьбі з торгівлею важкими наркотиками - зокрема через порт Антверпен, який називають "воротами" для кокаїну, що надходить до Європи.

"Настав час Бельгії припинити своє лицемірство і справді запровадити інтегрований план щодо проблеми вживання наркотиків. Надто часто люди, які вживають наркотики, все ще вважаються невдахами. Ми їх відштовхуємо, але я кажу: "Допоможімо їм", - зазначив Клоуз.

У Бельгії закон про опіум був ухвалений ще у 1921 році. Після реформи 2003 року вживання канабісу заборонене, але у випадку виявлення в дорослої особи певної кількості канабісу, "яка не супроводжується порушенням громадського порядку чи проблематичним вживанням", випадок просто реєструє поліція.