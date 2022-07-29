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АНАЛІТИКА

США шукають докази втручання «кухаря Путіна» у вибори – пропонують до $10 млн

 

Державний департамент США в четвер оголосив про винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про іноземне втручання у вибори з боку наближеного до Владіміра Путіна олігарха Євгєнія Прігожина і пов'язаного з ним "Агентства інтернет-досліджень".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Держдеп США шукає інформацію, яка дозволить встановити іноземну фізичну чи юридичну особу, "що свідомо брала чи бере участь у втручанні у вибори в США, а також інформацію, що дозволить попередити, ускладнити або сприятливим чином розв'язати акт іноземного втручання у вибори".

Відомство уточнює, що шукає інформацію про так зване "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), Євгєнія Прігожина і пов'язаних із ними російських фізичних та юридичних осіб і спільників. Наводиться також перелік із 12 співробітників IRA, причетних до втручання у вибори 2016 року.

"Агентство інтернет-досліджень" - це російська організація, відома також як "Ольгінська фабрика тролів" (через назву села в Московській області РФ, де вона розташовувалася). З 2014 року IRA, використовуючи мережу підконтрольних організацій, здійснювала інформаційні операції з метою впливу на громадську думку.
Ключові теги: США, Росія
 

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