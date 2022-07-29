У порт Лівану зайшло сирійське судно з краденим українським ячменем - посол

27 липня у ліванський порт Тріполі зайшло сирійське судно, завантажене у Феодосії ячменем, вивезеним з тимчасово захоплених територій України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє посольство України в Лівані.

Зазначається, що 28 липня посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом цієї держави Мішелем Ауном.

У ході зустрічі були обговорені питання постачання української пшениці на ліванський ринок. Підкреслено, що попри воєнні дії з боку російського агресора наша країна залишається надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку.

«Посол звернув увагу президента на факт заходження 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з'ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам», - ідеться в повідомленні.

Український посол також ознайомив президента Лівану із військовою ситуацією на півдні та сході України, додали в посольстві.

Як повідомлялося, за даними розвідки, росії не вдалося збути в Лівані крадене українське зерно: кораблі, які його перевозили, розвантажили в Сирії.