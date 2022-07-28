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АНАЛІТИКА

У Швеції можуть ввести тимчасовий податок на фінансування оборони

 

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст припустив, що в країні може бути запроваджений тимчасовий податок для найбільш багатих, спрямований на збільшення фінансування оборонного сектора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

"Можна уявити певну форму тимчасового податку", - зазначив Гульквіст, не уточнивши, як саме він буде працювати.

Міністр додав, що податок призведе до надходження "багатьох мільярдів" крон для розширення оборонних спроможностей Швеції: "Гадаю, в цьому контексті важливо сказати, що не можна просто жити й витрачати кошти, також потрібно мати дохід".

Гульквіст зазначив, що податок може бути передбачений у передвиборчій програмі правлячої Соціал-демократичної партії на тлі виборів, які відбудуться восени.

"Ті, хто живе в найкращих умовах, повинні докластися (до фінансування). Це питання справедливості. Гадаю, це можливість для найбільш заможних вкластися зі збільшеним ефектом", - додав глава шведського Міноборони.

Нагадаємо, в березні уряд Швеції ухвалив збільшити витрати на оборону приблизно на 3 мільярди шведських крон (318,17 мільйона доларів) цього року, оскільки прагне прискорити переозброєння після вторгнення Росії в Україну.

Крім того, саме на тлі російської агресії Швеція спільно з Фінляндією вирішила стати членом Північноатлантичного Альянсу.
Ключові теги: Швеція
 

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