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Американська Koch Industries продала свої заводи з виробництва скла в Росії
16:52 28.07.2022 |
Американський промисловий концерн Koch Industries продав бізнес свого підрозділу Guardian Glass із виробництва листового скла в Росії місцевому забудовнику, власнику БК "ФСК" Володимиру Вороніну.
Як повідомили у компанії покупця, відповідну угоду вже підписано, передає російський Інтерфакс.
Вона передбачає придбання заводів з виробництва листового скла в Рязані та Ростовській області. Вартість угоди не розголошується.
Як повідомлялося, у квітні американська Koch Industries оголосила, що розробляє стратегію виходу з Росії, хоча ще наприкінці березня президент і головний виконавчий директор компанії Дейв Робертсон захищав рішення продовжити роботу в Росії.
Koch Industries через Guardian Industries володла двома склозаводами в Росії потужністю виробництва 1650 тонн скла на добу, де працює 600 співробітників.
Koch Industries - одна з найбільших приватних компаній у США. Була заснована у 1940 році Фредом Коуком та партнерами. Спочатку займалася нафтопереробкою, зараз її підрозділи та дочірні підприємства займаються видобутком, торгівлею, переробкою нафти, хімічним виробництвом, виробництвом штучними волокон і пластмас. В компаніях, що входять до складу Koch Industries, працює близько 50 тисяч осіб у США та ще 20 тисяч - у 59 інших країнах.
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