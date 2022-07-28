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АНАЛІТИКА

Уряду ФРН пропонують задіяти «Північний потік-2»

 

Мери семи міст на німецькому острові Рюген підтримали звернення, в якому пропонується ввести в дію спірний газопровід "Північний потік-2". Витяги з документа оприлюднила у середу, 27 липня, агенція dpa.

Як зазначив бургомістр Засниця Франк Крахт (Frank Kracht), підписи під зверненням поставили представники низки громад. За словами політика, не йдеться про те, щоб спробувати в найкоротші терміни задіяти трубопровід. У фокусі уваги - довгостроковаенергетична безпека Німеччини, пояснив Крахт. Якщо існують технічні складнощі із забезпеченням постачання газу "Північним потоком", слід знайти нові шляхи, впевнений він. Одним із варіантів міг би бути "Північний потік-2", йдеться у листі.

Послання надіслано міністру енергетики Німеччини

У зверненні наголошується, що мери "найрішучішим чином" засуджують "воєнні події" в Україні. Проте необхідно зважити ступінь шкоди для населення ФРН та економіки власного регіону, зазначають мери далі.

"Ми вважаємо, що шлях, обраний федеральним урядом, - відмови від російських енергоносіїв - не є правильним", - ідеться у документі. Заплановане Берліном розширення залучення альтернативних джерел енергії, зокрема вітру, автори звернення критикують.

Лист направлений до канцелярії Шверіна (Мекленбург - Передня Померанія) та міністра економіки та енергетики Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck).

Газопровід "Північний потік-2" не пройшов сертифікацію

Як повідомлялось, російський концерн "Газпром" з 27 липня скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік" до 20 відсотків від його пропускної потужності.

20 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що запуск газогону "Північний потік-2" є одним зі способів збільшити постачання російського газу до Європи. "У нас є ще один готовий маршрут - це "Північний потік-2". Його можна запустити", - заявив він.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Брюсселі 20 липня у свою чергу наголосила, що газопровід не сертифікований і не може експлуатуватися.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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