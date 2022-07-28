Європа без росіян: Чи припинить ЄС видавати візи усім підданим путіна

Юрій Васильченко / Depo.ua

Наше МЗС вважає, що країни світу мають включити до візової анкети для громадян рф питання про підтримку ними війни в Україні. Ініціатива правильна, та чи можливо її реалізувати?

Визнання провини. З якою ідеєю виступило українське МЗС

Спецпредставник МЗС України з питань санкцій Олексій Макєєв в інтерв'ю виданню Politico зазначив: за різними опитуваннями понад 80% росіян підтримують геноцидну війну, яку веде держава-агресор проти України, тому ми наполягаємо, щоб ці люди не мали доступу до вільного світу. Для цього потрібно запровадити особливий режим отримання віз росіянами, який передбачає обов'язкове заповнення анкети під час подання документів на візу. В цій анкеті вони мають відповідати на питання, чи підтримують війну росії проти України, і чи вчиняли вони або їхні родичі воєнні злочини. Також можуть бути питання про те, чи почуваються заявники відповідальними або частково відповідальними за війну.

"Зрештою, ми повинні сказати російському населенню, що вони несуть власну часткову відповідальність за те, що робить їхній уряд. Я думаю, що це поволі впливатиме на те, що російське населення прокинеться і почне думати про відповідальність і спонукати свій уряд змінити політику", - вважає Макєєв.

Нагадаємо, з 1 липня Україна встановила візовий режим для російських громадян. Що потрібно було зробити ще вісім років тому. Оскільки українські консульські установи на території країни-агресора не працюють, для в'їзду на нашу територію росіянам потрібно звернутися до закордонних дипломатичних установ України в інших державах. Раніше в МЗС пояснювали: видача віз росіянам відбуватиметься за стандартною процедурою, але перевірятимуть їхні клопотання дуже ретельно, із залученням фахівців інших державних органів. При цьому про окрему анкету на кшталт тієї, про яку каже пан Макєєв, в офіційних повідомленнях не йшлося. Отримання візи ще не гарантує безперешкодний перетин українського кордону, росіян можуть додатково перевірити. Особлива увага приділятиметься меті перебування в Україні.

"Хороші росіяни" вже здійняли галас. Кажуть: правила в'їзду в Україну для громадян рф і так складні, а тепер будуть додаткові проблеми. Адже для подачі документів в українське консульство спочатку потрібно отримати візу в країну Євросоюзу, де таке консульство є, або ж якось потрапити в Молдову чи Казахстан, і оформити візу там. А ще, скиглять вони, страждають ті громадяни, які мали посвідки на проживання в Україні. Мовляв, зупутінці і так до нас не поїдуть.

Ми не дарма акцентуємо на цих наративах. У разі, якщо в Євросоюзі почнуть дискусію про запровадження спеціального анкетування для отримання віз росіянами, так звані російські ліберали обов'язково кричатимуть про порушення прав людини. Згадайте їхню реакцію на відключення банків рф від SWIFT. Тоді ці писані опозиціонери лементували, що від санкцій не повинні страждати всі росіяни, бо серед них є й такі, які не підтримують війну. Коли наш МЗС планує переконувати партнерів у важливості реалізації ініціативи, озвученої Макєєвим, тоді слід враховувати, що на Заході у "хороших росіян" є лобі серед правозахисних організацій (а частіше псевдоправозахисних, але ласих до грошей), у ЗМІ та серед політиків різного калібру.

Не анкетувати, а закрити "русскій мір" у ганебній резервації

В Європі та за океаном немає спільної позиції щодо обмежень для громадян країни-агресорки. Ставлення до росіян на Заході помітно погіршилося, і це закономірно. Нещодавно якість русотуристо плакалися, що їх ображають на грецьких курортах. З іншого боку ми неодноразово чули про ініціативи щодо полегшення отримання робочих віз для росіян, які буцімто проти війни. Не секрет, що санкції вдарили по тій частині російських громадян, які до путінського вторгнення в Україну непогано заробляли, працюючи в креативних галузях, ІТ-сфері, у сфері фінансів. Певна частина "потерпілих" намагається знайти можливість працевлаштування за межами росії. Найбільше таких у прибалтійських державах і Фінляндії.

Зокрема, в Естонії ще у березні зафіксували цікаву тенденцію: 60% приїжджих із рф мають квитки в один бік. Тобто повертатися додому не планують. Естонію використовують для транзиту далі в Європу, але в цій країні мешкає багато росіян, які там працюють. Їх попередили: в разі виявлення підтримки війни, їхні візи анулюють. Але, на жаль, такий підхід до жителів орди не скрізь. За оцінками експертів, лише в березні з Росії виїхало від 100 до 200 тис осіб. Яка частина з них не підтримує війну, а яка просто втікає на Захід у пошуках гарно оплачуваної роботи, невідомо. При цьому у них не питають, як вони ставляться до війни, розв'язаної путіним. Тим більше не питають, чи вважають вони цю війну геноцидом проти українців. Тому неважко припустити, що серед маси втікачів багато запутінців, вистачає й агентів, котрі їдуть в Європу для підривної діяльності.

Ідея анкетування прийшлих росіян виглядає важливим безпековим фактором для самих європейців. Так, в анкеті легко збрехати, але брехню так само легко виявити. Інформацію про окупантів і членів їхніх родин можна відслідкувати через соціальні мережі, особисті контакти. Та й українські правоохоронці підтримують зв'язок з європейськими колегами, яким передадуть дані про тих росіян, які чинили і чинять військові злочини в Україні. Простіше кажучи, була б політична воля, а інструментарій знайдеться.

У згаданій Естонії, яка чи не найбільше потерпає від навали російських утікачів, хочуть більшого, аніж анкетування. Там прагнуть домогтися заборони на видачу шенгенських віз для громадян рф на рівні ЄС. За словами глави естонського МЗС Урмаса Рейнсалу, випадки, коли жителі росії просять притулку, можуть розглядатися окремо. "Російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон - через Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, в той час, як в Україні вбивають дітей", - наголошує глава естонського зовнішньополітичного відомства. Він вже озвучив свою думку колегам із Латвії та Фінляндії, але хоче підтримки всього Євросоюзу. Позиція Таллінна зрозуміла: Естонія, Латвія, Чехія та ще ціла низка держав ще з моменту російської агресії проти України не видають візи росіянам, але видають інші країни. Та ж Греція чи Франція. А якщо єдність Заходу щодо осуду війни рф проти України існує, тоді вона має поширюватися на всі сфери, у тому числі і на заборону в'їзду росіян до Європи. І ще не слід забувати про громадян Білорусі. Їхнє мовчання щодо підтримки війни режимом лукашенка нічим не відрізняється від поведінки росіян, котрі підтримують путіна.

Дерусіфікація Європи. Саме цього і має домагатися наше МЗС. І це буде складніше, аніж схилити партнерів до анкетування гостей із росії. Члени ЄС узгодили сьомий пакет санкцій проти агресора. Якщо у восьмому з'явиться повна заборона росіянам відвідувати Європу, це стане дуже великою нашою перемогою. І сигналом для громадян рф, що вони тепер - парії. Чи прокинуться вони, як сподівається Макєєв, і чи зменшиться після цього рівень підтримки агресії проти України? Це не так важливо. Бо ніхто насправді не знає, який там рівень підтримки, соцопитування на росії - фікція. Ключовий момент в іншому: росіяни, незалежно від того, люблять вони путіна чи Навального, не бажають визнавати персональну провину за війну. Тому всі вони мають пройти через власне чистилище. Зокрема - побачити перед собою наглухо зачинені двері в цивілізований світ.