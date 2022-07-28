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АНАЛІТИКА

Колишні республіканці та демократи у США створюють третю велику партію

 

Історично двопартійна система, що склалася в США, може бути змінена створенням третьої великої політичної партії. Декілька десятків відомих республіканців і демократів у четвер, 28 липня, оголосять про заснування нової партії під назвою "Вперед" ("Forward"), повідомили її засновники агентству Reuters.

За їхніми словами, нова політична сила поки що не має конкретного порядку денного, але планує утвердитися як центристська партія. "Як ми збираємося вирішувати великі проблеми, які стоять перед Америкою? Ані вліво, не вправо. Вперед", - повідомили політики. Основними пунктами партійної програми є "відродження справедливої ​​економіки, що процвітає", а також "більше можливостей вибору для американців, більше довіри до функціонуючого уряду і більше можливостей заявити про свою думку про наше майбутнє", зазначає Reuters.

Нова партія має намір домогтися реєстрації в усіх штатах до кінця 2024 року

Партія базується на об'єднанні трьох організацій. Перша з них - рух Renew America Movement, створений 2021 року колишніми республіканцями з адміністрацій Рональда Рейгана, Джорджа Буша-ст., Джорджа Буша-мол. та Дональда Трампа. Другим учасником є ​​первісна партія "Вперед" (Forward Party) колишнього демократичного кандидата у президенти США Ендрю Янга. Крім того, у новій політичній силі бере участь рух Serve America Movement - ​​група колишніх республіканців, демократів та незалежних політиків навколо колишнього конгресмена-республіканця Девіда Джоллі.

Засновники нової партії мають намір до кінця 2023 року домогтися її реєстрації та надання доступу до виборів у 30 штатах, а до кінця 2024 року - у всіх 50 штатах.

Двопартійна система із середини XIX століття

З середини XIX століття в політичному житті США мають значення фактично лише дві великі партії - Демократична і Республіканська, решті політичних сил вдається значно вплинути на перебіг політичного життя лише в небагатьох випадках. Один із них стався у 2000 році, коли Ральф Нейдер брав участь у президентських виборах як кандидат Партії "зелених" і отримав 3 млн голосів (2,74%). Вважається, що віддані за нього голоси допомогли перемогти кандидату республіканців Джорджу Бушу, відібравши їх у демократа Альберта Гора.

Тим часом проведене у 2021 році опитування інституту Gallup свідчить про те, що рекордне число - близько двох третин - американців вважають за необхідне наявність третьої великої партії в країні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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