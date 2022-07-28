Siemens відповів на звинувачення «Газпрому» через турбіни для «Північного потоку»

Компанія Siemens Energy увечері в середу, 27 липня, спростувала звинувачення "Газпрому" у невиконанні робіт з ремонту несправних турбін для газопроводу "Північний потік". "Наразі ми не маємо доступу до турбін, і ми досі не отримали від "Газпрому" жодних повідомлень про пошкодження. Тому ми повинні виходити з того, що турбіни знаходяться в робочому стані", - заявили в Siemens Energy.

"Планове технічне обслуговування і в майбутньому може проводитися без проблем; чинний на даний час дозвіл канадського уряду передбачає подальше обслуговування турбін компанією Siemens Energy у Монреалі з подальшим введенням їх в експлуатацію", - зазначила компанія у спеціальній заяві для преси.

"Газпром" пояснює скорочення постачань "технічними причинами"

У середу "Газпром" скоротив постачання до 20 відсотків від максимальної потужності. Відповідно, з російського міста Виборга балтійським газопроводом до Німеччини надходитиме не більше 33 млн кубометрів газу на добу. При цьому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков спростував звинувачення в тому, що Росія обмежує постачання з метою чинити політичний тиск та змусити припинити західні санкції та ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік-2". Постачальником є ​​"Газпром", а не Кремль. Компанія постачає стільки, скільки необхідно та скільки технічно можливо, запевняє Пєсков.

Згідно з даними "Газпрому", на компресорній станції "Портова" в даний час в експлуатації знаходиться лише одна турбіна з шести, інші або несправні, або досягли терміну міжремонтного пробігу. Siemens Energy не виконує роботи з ремонту несправних двигунів для газопроводу "Північний потік", заявив у середу в ефірі телеканалу "Росія 24" заступник голови правління "Газпрому" Віталій Маркелов.

Берлін зневірився в "Газпромі"

У Берліні технічні проблеми, куди посилається Москва, сприймаються лише як привід для скорочення поставок. Заступник офіційного представника уряду ФРН Крістіане Хоффман (Christiane Hoffmann) у зв'язку з цим ясно дала зрозуміти, що Німеччина більше не може покладатися на Росію як на надійного постачальника газу. За її словами, уряд Німеччини вжив багато заходів щодо диверсифікації енергетичної інфраструктури та скорочення споживання газу. "Ми постійно працюємо над подальшими заходами", - наголосила Хоффман.

Залишається неясною і ситуація з постачаннями магістрального газопроводу "Трансгаз", що йде з Росії через Україну до Словаччини та Австрії. У прикордонному словацькому місті Вельке-Капушани, початковій точці словацької ділянки газопроводу, в середу було заявлено постачання обсягом 68,6 млн кубометрів газу. Напередодні цей показник становив 36,8 млн. кубометрів. Проте бронювання додаткових потужностей не є доказом того, що "Газпром" справді постачатиме більше газу, вважають у Берліні.

"У нас склалося враження, що скорочення обсягів газу або, можливо, епізодичне скорочення, а потім нарощування обсягів газу - це частина гри (російської - Ред.) влади", - так прокоментувала це Крістіане Хоффман.