Фінансові новини
- |
- 28.07.22
- |
- 00:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
23:08 27.07.2022 |
Військово-повітряні сили США направили з Аляски шість винищувачів п'ятого покоління F-22 до Польщі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн Альянсу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Пентагону Stars and Stripes.
У ніч вівторка винищувачі прибули на базу Королівських військово-повітряних сил Британії Лейкенгіт в Англії. З неї F-22 вже перебазуються до польського міста Ласк, де дислокується 32-га тактична авіабаза польської авіації.
Зазначається, що передислокація американських винищувачів здійснюється в межах ухваленого на останньому саміті НАТО в Мадриді рішення посилити захист східного флангу Альянсу на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Місія із захисту повітряного простору передбачає збільшення систем протиракетної оборони наземного та повітряного базування біля східних кордонів НАТО окрім того, що було розгорнуто там після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
F-22 Raptor вважається першим літаком п'ятого покоління в американській авіації. Він здатен виконувати місії "повітря-повітря" і "повітря-земля".
Наприкінці червня на полях саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв'язку з російською загрозою.
Як повідомлялося, на початку липня на військово-морську базу Емарі, що на півночі Естонії, прибули американські сучасні винищувачі F-35 у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5690
|36.9340
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Костін замість Венедіктової. Чи задоволений Вашингтон нашою боротьбою з корупцією
ТОП-НОВИНИ
|Чому стався дефолт Нафтогазу і що буде з газом на зиму
|Рада призначила Совгирю суддею КС
|Новий генпрокурор Андрій Костін. «Людина Єрмака» і екскандидат на голову САП
|Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння зосередження влади в руках Єрмака
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
|G7 хоче домовитися про крайню ціну на нафту в грудні – ЗМІ
|Чехія погодилась захищати повітряний простір Словаччини – це може вплинути на передачу Україні МіГ-29
|Федрезерв США знову стрімко підвищив ключову ставку і готовий це робити далі
|Австрія забрала в «Газпрому» найбільше сховище в країні
|Польща підписала угоди про купівлю в Південній Кореї 48 винищувачів, 180 танків і понад 600 гаубиць
Бізнес
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
|Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі