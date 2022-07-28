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АНАЛІТИКА

Федрезерв США знову стрімко підвищив ключову ставку і готовий це робити далі

 

 

Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні.

Про це йдеться у повідомленні ФРС.

Таке рішення знаменує четверте поспіль підвищення ставки американським регулятором, з яких два останні передбачали зростання на 0,75 в.п.

ФРС фіксує помʼякшення останніх показників витрат і виробництва, проте інфляція в країні залишається високою. Вона відображає дисбаланс попиту та пропозиції на ринку внаслідок пандемії, вищі ціни на продовольство та енергію, а також більший ціновий тиск.

"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та пов'язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність", - зауважує у своєму повідомленні Комітет з відкритих ринків.

Комітет підкреслює, що прагне досягти максимальної зайнятості та повернути інфляцію до цілі у 2% у довгостроковій перспективі.

З цією метою ФРС підвищує цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до діапазону 2,25%-2,5% та передбачає, що подальше підвищення діапазону "буде доречним".

Крім того, США продовжать скорочувати портфель казначейських та інших цінних паперів, емітованих федеральними агентствами чи компаніями, згідно затвердженого плану.

"Комітет буде готовий скоригувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей", - резюмують члени Комітету.

Як пише Bloomberg, за червень-липень ФРС підвищив ставку на 150 б.п. - найстрімкіше з початку 1980-х років.

Регулятор піддається критиці за неправильну оцінку інфляції та повільну реакцію на неї, внаслідок чого тепер мусить різко підвищувати ставки, аби заспокоїти економіку, навіть якщо це має ризиком рецесію.

Наразі питанням для дебатів залишається те, наскільки швидко Федрезерв продовжить підвищувати ставки. Ринок слідкує за сигналами того, чи наступне засідання Комітету з відкритих ринків у вересні закінчиться черговим стрибком ставки у 0,75 в.п., або ж більш мʼяким рішенням підвищити її на 0,5 в.п.

Нагадуємо:

Інфляція у Сполучених Штатах перевищила прогнози економістів та зросла до 9,1% - це найвищий показник з 1981 року. Як наслідок, ринок припускав, що ФРС у липні могла підвищити облікову ставку одразу на 100 базисних пунктів.

Представники ФРС заявляли, що хочуть досягти діапазону ставки від 3,25 до 3,5% до кінця року. Інвестори наразі очікують побачити дещо більший діапазон від 3,5% до 3,75% до кінця року.

Минулого місяця Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це стало найбільшим одномоментним підвищенням процентних ставок із 1994 року, і спричинило не лише обвал ринків через страх рецесії, але й активне зміцнення долара проти інших валют.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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