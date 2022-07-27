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Австрія забрала в «Газпрому» найбільше сховище в країні
18:00 27.07.2022 |
Найбільший австрійський оператор газосховищ RAG Austria AG остаточно взяла на себе управління найбільшим у країні газосховищем "Гайдах" у Зальцбургу, яким раніше керувала російська компанія "Газпром".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kroner Zeitung.
Рішення забрати в "Газпрому" сховище "Гайдах" австрійський уряд ухвалив у зв'язку з нестачею блакитного палива. Законодавство Австрії дозволяє використовувати всі сховища на території країни в разі нестачі газу, тоді як російська компанія тримала "Гайдах" порожнім.
Як повідомила у вівторок міністерка захисту клімату Австрії Леоноре Ґевесслер, RAG Austria AG уже почав бронювати потужності газосховища, а заповнювати його почне з 1 серпня.
"Заповнені газосховища є нашою страховкою на прийдешню зиму. Тому передусім важливо, щоб усі сховища в Австрії були заповнені", - зазначила вона.
Голова RAG Austria AG Маркус Міттереггер погодився з міністеркою: "Наразі стає очевидним, наскільки фундаментальним є зберігання енергії для безпечного постачання енергії протягом року в Австрії та Центральній Європі. Великі обсяги та сезонне зберігання в наших підземних сховищах є важливим елементом забезпечення цього сьогодні та завтра".
Ще у травні канцлера Австрії попередив, що сховище у Зальцбургу буде передано іншим постачальникам, якщо "Газпром" не буде заповнювати його газом.
На початку липня російський "Газпром" скоротив постачання газу австрійській компанії OMV на 70% після початку ремонту "Північного потоку-1".
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