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Польща підписала угоди про купівлю в Південній Кореї 48 винищувачів, 180 танків і понад 600 гаубиць
17:54 27.07.2022 |
Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав у середу угоди щодо південнокорейської зброї для польської армії: це легкі винищувачі FA-50, танки К2 і самохідні гаубиці К9.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.
Замовлення на танки К2 розділили на два етапи. На першому етапі Польща закупить 180 машин - поставки почнуться цього року, на другому - понад 800 танків стандарту K2PL і запуск виробництва в Польщі у 2026 році. Танки, поставлені на першому етапі, також будуть доведені до стандарту K2PL.
Закупівлю самохідних гаубиць К9 також розбили на етапи. Перший передбачає придбання 48 гаубиць, частина з яких цього року буде доставлена до Польщі, щоб заповнити дефіцит обладнання, переданого Україні. У 2024 році мають початися поставки понад 600 гаубиць, з 2026 року гармати будуть вироблятися в Польщі.
K9 з самого початку буде оснащений польськими системами зв'язку, вони також будуть підключені до інтегрованої системи бойового управління Topaz.
Польща також закупить у Південній Кореї 48 легких винищувачів FA-50, перші 12 з яких повинні бути поставлені до Польщі в середині 2023 року. Літак буде сконфігурований відповідно до вимог ВПС Польщі та оснащений системою розпізнавання НАТО "свій-чужий" (IFF NATO).
За словами речника Агентства озброєнь підполковника Кшиштофа Платека, вибір цього літака обумовлений "перш за все його доступністю та тим, що він може швидко замінити застарілу пострадянську техніку - Су-22 і МіГ-29", а в остаточній конфігурації з керованими ракетами і новою РЛС доповнить винищувачі F-16.
FA-50 - багатоцільовий літак, який може використовуватися для підвищення кваліфікації та як бойова машина, озброєний керованими та некерованими бомбами, ракетами "повітря-повітря" та гарматою. Він був розроблений Korea Aerospace Industries у співпраці з Lockheed Martin - виробником F-16 і F-35.
K2 Black Panther - це основний бойовий танк виробництва Huyndai Rotem, який перебуває на озброєнні корейської армії з 2014 року. Озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з автоматичним заряджанням і 12,7-мм кулеметом, оснащений системами самооборони, здатними, серед іншого, знищити або "осліпити" випущені в нього снаряди. Екіпаж складається з трьох осіб. Танк оснащений дизельним двигуном, він може долати водні перешкоди заввишки до 4,1 м, важить 55 тонн.
Самохідна гаубиця K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense озброєна 155-мм гарматою з дальністю стрільби 40 км. З цієї машини походить шасі польської гаубиці Krab виробництва Huta Stanowa Wola.
Нагадаємо, у квітні Польща підписала контракт на закупівлю 250 американських танків "Абрамс" M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії. Їх мають поставити до 2026 року включно.
Після придбання "Абрамсів" та К2, у Польщі буде на озброєнні чотири види танків - на додачу до пострадянських Т72 і німецьких "Леопардів".
У березні польський Сейм прийняв закон "Про захист Вітчизни", який передбачає збільшення витрат на оборону та збільшення чисельності армії майже утричі.
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