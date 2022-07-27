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За час війни компанії в Росії закриваються активніше, ніж після введення COVID-обмежень
17:48 27.07.2022 |
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну "добило" ті бізнеси, що вижили після ковідних обмежень. Тепер російські компанії закриваються активніше. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Федеральної податкової служби РФ.
У РФ з початку війни до червня поточного року закрилося 113 000 підприємств. Це на 17% більше, аніж у ковідному 2021 році, коли бізнес масово потерпав через обмеження на діяльність в пандемію.
За даними опитування, проведеному агенцією Magram Market Research в Росії у 2021 році, про закриття бізнесу у 2022 замислювалося 26% респондентів.
Зважаючи на те, що світові компанії у разі виходу з Росії здебільшого не закриваються, а продають свій бізнес, значного впливу чи великого переліку брендів у цій статистиці "закриттів" очікувати не варто.
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