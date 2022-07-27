За час війни компанії в Росії закриваються активніше, ніж після введення COVID-обмежень

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну "добило" ті бізнеси, що вижили після ковідних обмежень. Тепер російські компанії закриваються активніше. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Федеральної податкової служби РФ.

У РФ з початку війни до червня поточного року закрилося 113 000 підприємств. Це на 17% більше, аніж у ковідному 2021 році, коли бізнес масово потерпав через обмеження на діяльність в пандемію.

За даними опитування, проведеному агенцією Magram Market Research в Росії у 2021 році, про закриття бізнесу у 2022 замислювалося 26% респондентів.

Зважаючи на те, що світові компанії у разі виходу з Росії здебільшого не закриваються, а продають свій бізнес, значного впливу чи великого переліку брендів у цій статистиці "закриттів" очікувати не варто.