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АНАЛІТИКА

За час війни компанії в Росії закриваються активніше, ніж після введення COVID-обмежень

 

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну "добило" ті бізнеси, що вижили після ковідних обмежень. Тепер російські компанії закриваються активніше. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Федеральної податкової служби РФ.

У РФ з початку війни до червня поточного року закрилося 113 000 підприємств. Це на 17% більше, аніж у ковідному 2021 році, коли бізнес масово потерпав через обмеження на діяльність в пандемію.

За даними опитування, проведеному агенцією Magram Market Research в Росії у 2021 році, про закриття бізнесу у 2022 замислювалося 26% респондентів.

Зважаючи на те, що світові компанії у разі виходу з Росії здебільшого не закриваються, а продають свій бізнес, значного впливу чи великого переліку брендів у цій статистиці "закриттів" очікувати не варто.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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