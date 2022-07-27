25 липня незалежна депутатка Ян Хян-джа, голова спеціального комітету напівпровідникової промисловості, зустрілася із послом Китаю у Південній Кореї Сін Хайміном.

"Китай дотримується принципів справедливого ринку, у тому числі принципу, згідно з яким співпраця між Китаєм і Південною Кореєю в різних галузях, таких як виробництво напівпровідників, має бути вільною від зовнішнього втручання", - сказала вона на зустрічі, маючи на увазі опозицію Китаю позиції Південної Кореї в очолюваному США альянсі. у напівпровідникової промисловості манівцями.

Уряд Південної Кореї має ухвалити рішення про приєднання до альянсу до кінця наступного місяця. Сполучені Штати намагаються ізолювати Китай у світовій напівпровідниковій промисловості, працюючи з Японією, Тайванем та Південною Кореєю.

Китай чинить опір цій спробі, здійснюючи тиск на Південну Корею. "Сполучені Штати зловживають своєю владою, щоб озброїти науку та технології, торгівлю та економіку", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь. Газета Global Times коомуністичної партії 21 липня писала, що участь Південної Кореї в альянсі була б чимось на зразок комерційного самогубства.