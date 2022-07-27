Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу

 

25 липня незалежна депутатка Ян Хян-джа, голова спеціального комітету напівпровідникової промисловості, зустрілася із послом Китаю у Південній Кореї Сін Хайміном.

"Китай дотримується принципів справедливого ринку, у тому числі принципу, згідно з яким співпраця між Китаєм і Південною Кореєю в різних галузях, таких як виробництво напівпровідників, має бути вільною від зовнішнього втручання", - сказала вона на зустрічі, маючи на увазі опозицію Китаю позиції Південної Кореї в очолюваному США альянсі. у напівпровідникової промисловості манівцями.

Уряд Південної Кореї має ухвалити рішення про приєднання до альянсу до кінця наступного місяця. Сполучені Штати намагаються ізолювати Китай у світовій напівпровідниковій промисловості, працюючи з Японією, Тайванем та Південною Кореєю.

Китай чинить опір цій спробі, здійснюючи тиск на Південну Корею. "Сполучені Штати зловживають своєю владою, щоб озброїти науку та технології, торгівлю та економіку", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь. Газета Global Times коомуністичної партії  21 липня писала, що участь Південної Кореї в альянсі була б чимось на зразок комерційного самогубства.
За матеріалами: Business Korea
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0568
  0,3547
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9356  0,50 1,31 40,0428  0,46 1,17
EUR 39,1439  0,40 1,04 40,5161  0,39 0,97

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес