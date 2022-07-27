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АНАЛІТИКА

Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі

 

Цей тиждень має стати вирішальним для реалізації давно запланованої владою США ініціативи щодо виділення $52 млрд на підтримку національної напівпровідникової галузі. Сенат вчора попередньо схвалив чинну редакцію законопроекту, нижня палата парламенту проголосує до кінця цього тижня, і тоді пакет заходів остаточно набуде форми закону.

Як пояснює Reuters, голосування в американському сенаті було забезпечене більшістю голосів у співвідношенні 64:32, але остаточне затвердження законопроекту пройде за кілька днів. Паралельно діючу редакцію документа буде винесено на голосування до нижньої палати парламенту США. Перед законодавцями постає завдання ухвалити закон про виділення субсидій для напівпровідникової галузі США до початку парламентських канікул у серпні.

У поточному вигляді законопроект передбачає надання підприємствам, які випускають напівпровідникові вироби на території США, податкові пільги на загальну суму $24 млрд, які діятимуть у перші чотири роки функціонування нових підприємств.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо (Gina Raimondo) назвала прогрес у ухваленні закону «символом сильної двопартійної коаліції, яка має на меті випуск більшої кількості чіпів в Америці». Це, за її словами, дозволить зробити економіку США сильною та забезпечити безпеку держави.
Ключові теги: США
 

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