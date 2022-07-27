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США прокоментували інформацію про те, що Росія купує безпілотники у Ірану
08:35 27.07.2022 |
Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий Дім не побачив жодних ознак того, що Росія купує безпілотники в Ірану.
За його словами, уряд США не має жодних доказів будь-яких поставок або закупівель іранських безпілотників російським Міністерством оборони. Він додав, що сам факт того, що Володимир Путін добивався такої угоди, свідчить про те, що санкції мають ефект.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану за допомогою та попросила надати сотні безпілотників, у тому числі бойових, для використання в Україні.
Салліван пізніше заявив, що російські чиновники протягом останнього місяця щонайменше двічі відвідували аеродром в Ірані, щоб подивитися на безпілотникі, які хоче придбати Росія. Іран заперечував постачання Росії бойових безпілотників для використання в Україні.
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