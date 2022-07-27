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Німеччина каже, що найближчим часом завершить угоду про круговий обмін зброєю з Чехією
23:43 26.07.2022 |
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок заявила, що угода про круговий обмін зброєю з Чехією, яка передбачає передачу радянської техніки Україні, перебуває на фінальній стадії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.
Як заявила Бербок на пресконференції з чеським міністром закордонних справ Яном Ліпавським, зараз відбувається "стадія фіналізації спільного контракту". На її думку, ця угода може слугувати зразком для аналогічних угод з іншими країнами.
"Нам потрібно більш пильно розглянути, як ми можемо передати це (військову техніку) іншим країнам, щоб постачання також відбувалися швидше", - сказала глава МЗС Німеччини.
Як повідомлялося, у травні Німеччина домовилася з Чехією про надання чеським збройним силам 15 німецьких танків Leopard 2 в обмін на постачання Прагою 20 радянських танків Т-72 Україні. Але конкретну угоди про параметри такого постачання ще не уклали.
Аналогічні домовленості про кругове постачання зброї Німеччина уклала з Польщею і Румунією та планує - зі Словенією. Водночас Варшава вже звинуватила Берлін у невиконанні досягнутих домовленостей.
Раніше Бербок заявила, що не відкидає провалу так званих кругових поставок танків Україні, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив.
Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила за прямі поставки важкого озброєння з Німеччини в Україну.
Вона сказала, що схема обміну із третіми країнами, за якими ті поставляють зброю в Україну, а Німеччина компенсує їм більш сучасним озброєнням, не працює належним чином.
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