Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін хоче завод з виробництва Байрактарів - Ердоган

Володимир Путін шукає співпраці з виробником "Байрактарів". Про це, як передає CNN Türk, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на з'їзді "Партії справедливості та розвитку".

У своєму виступі Ердоган, лідер цієї партії, спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина зіграла величезну роль в створенні "зернового коридору", а потім заговорив про озброєння.

Зокрема, він сказав, що Путін проявляє інтерес до угоди та навіть будівництва заводу з виготовлення безпілотників "Байрактар", які виготовляє турецька компанія Baykar.

Інших деталей Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.

Baykar при цьому займає проукраїнську позицію, її гендиректор Халук Байрактар 19 липня казав, що не буде доставляти безпілотники в Росію.

Виробників легендарних безпілотників пов'язують із Ердоганом родинні зв'язки.

Халук заснував компанію разом із своїм братом Сельчуком Байрактаром, який є інженером та технічним директором компанії, а також зятем президента Туреччини.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0568
  0,3547
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4324  0,49 1,30 39,5794  0,22 0,57
EUR 38,7412  0,40 1,05 40,1265  0,15 0,38

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес