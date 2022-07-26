Путін хоче завод з виробництва Байрактарів - Ердоган

Володимир Путін шукає співпраці з виробником "Байрактарів". Про це, як передає CNN Türk, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на з'їзді "Партії справедливості та розвитку".

У своєму виступі Ердоган, лідер цієї партії, спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина зіграла величезну роль в створенні "зернового коридору", а потім заговорив про озброєння.

Зокрема, він сказав, що Путін проявляє інтерес до угоди та навіть будівництва заводу з виготовлення безпілотників "Байрактар", які виготовляє турецька компанія Baykar.

Інших деталей Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.

Baykar при цьому займає проукраїнську позицію, її гендиректор Халук Байрактар 19 липня казав, що не буде доставляти безпілотники в Росію.

Виробників легендарних безпілотників пов'язують із Ердоганом родинні зв'язки.

Халук заснував компанію разом із своїм братом Сельчуком Байрактаром, який є інженером та технічним директором компанії, а також зятем президента Туреччини.