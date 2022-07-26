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Путін хоче завод з виробництва Байрактарів - Ердоган
21:34 26.07.2022 |
Володимир Путін шукає співпраці з виробником "Байрактарів". Про це, як передає CNN Türk, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на з'їзді "Партії справедливості та розвитку".
У своєму виступі Ердоган, лідер цієї партії, спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина зіграла величезну роль в створенні "зернового коридору", а потім заговорив про озброєння.
Зокрема, він сказав, що Путін проявляє інтерес до угоди та навіть будівництва заводу з виготовлення безпілотників "Байрактар", які виготовляє турецька компанія Baykar.
Інших деталей Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.
Baykar при цьому займає проукраїнську позицію, її гендиректор Халук Байрактар 19 липня казав, що не буде доставляти безпілотники в Росію.
Виробників легендарних безпілотників пов'язують із Ердоганом родинні зв'язки.
Халук заснував компанію разом із своїм братом Сельчуком Байрактаром, який є інженером та технічним директором компанії, а також зятем президента Туреччини.
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