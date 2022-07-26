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АНАЛІТИКА

Китай серйозно пригрозив США через візит Пелосі до Тайваню

 

Представник Міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей заявив, що якщо США наполягатимуть на поїздці спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню, армія Китаю "ніколи не сидітиме склавши руки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Post.

За його словами, Китай вживатиме рішучих заходів для припинення будь-якого іноземного втручання та змов на користь незалежності Тайваню, а також рішуче захищатиме національний суверенітет та територіальну цілісність.

Зокрема, міністерство національної оборони заявило, що Китай неодноразово заявляв про своє рішуче неприйняття візиту Пелосі до Тайваню.

Як пише видання, якщо Пелосі, як "обличчя № 3" уряду США, відвідає Тайвань, це серйозно порушить принцип одного Китаю і три китайсько-американські спільні комюніке, серйозно поставить під загрозу суверенітет і територіальну цілісність Китаю, серйозно підірве політичну основу китайсько-американських. відносин, і неминуче завдасть шкоди Китаю та США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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