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Країни ЄС зобов'язалися скоротити споживання газу на 15 відсотків
15:35 26.07.2022 |
Держави-члени Європейського Союзу зобов'язалися добровільно скоротити споживання газу на 15 відсотків порівняно з їхнім середнім споживанням за останні п'ять років до квітня 2023 року. Політичну згоду на це дали міністри енергетики країн Євросоюзу на зустрічі у вівторок, 26 липня, повідомляється на сайті Ради ЄС.
Надзвичайний план скорочення споживання газунацілений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ, яка, як зазначається у повідомленні "постійно використовує енергоносії як зброю".
Водночас країни погодили пом'якшену версію плану порівняно з запропонованою Єврокомісією. Так, передбачені винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС: Мальти, Кіпра та Ірландії.
Крім того, обов'язок економити газ може бути послаблений за певних обставин, зокрема, в разі використання газу як сировини для критично важливих галузей промисловості, наприклад, хімічної чи металургійної.
Разом з тим у разі масової нестачі газу ЄС зможе оголосити "режим тривоги", через що скорочення споживання стане обов'язковим.
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