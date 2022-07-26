Країни ЄС зобов'язалися скоротити споживання газу на 15 відсотків

Держави-члени Європейського Союзу зобов'язалися добровільно скоротити споживання газу на 15 відсотків порівняно з їхнім середнім споживанням за останні п'ять років до квітня 2023 року. Політичну згоду на це дали міністри енергетики країн Євросоюзу на зустрічі у вівторок, 26 липня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Надзвичайний план скорочення споживання газунацілений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ, яка, як зазначається у повідомленні "постійно використовує енергоносії як зброю".

Водночас країни погодили пом'якшену версію плану порівняно з запропонованою Єврокомісією. Так, передбачені винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС: Мальти, Кіпра та Ірландії.

Крім того, обов'язок економити газ може бути послаблений за певних обставин, зокрема, в разі використання газу як сировини для критично важливих галузей промисловості, наприклад, хімічної чи металургійної.

Разом з тим у разі масової нестачі газу ЄС зможе оголосити "режим тривоги", через що скорочення споживання стане обов'язковим.