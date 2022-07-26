ЄС на пів року продовжив економічні санкції проти Росії

Рада ЄС у вівторок ухвалила рішення про продовження на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальних заходів щодо окремих секторів російської економіки.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Санкції, вперше введені у 2014 році у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року на тлі необґрунтованої військової агресії Росії проти України.

Сьогодні санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження щодо фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

На додаток до економічних санкцій проти Росії ЄС запровадив різноманітні заходи у відповідь на дестабілізуючі дії РФ проти України. До них належать: обмеження економічних відносин із незаконно анексованими Кримом та містом Севастополем, а також з непідконтрольними уряду територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.

З 24 лютого ЄС ухвалив низку безпрецедентних та жорстких пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України.

Останній, сьомий санкційний пакет від початку великої війни, ЄС ввів у липні. Санкції передбачають заборону на купівлю, імпорт, прямий чи опосередкований трансфер золота з РФ, у тому числі через треті країни. Заборона поширилася у тому числі на ювелірні вироби.