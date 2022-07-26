Tetra Pak згортає бізнес у Росії

Виробник упаковки Tetra Pak більше не може продовжувати підтримку своєї операційної діяльності в Росії та передає свій російський підрозділ місцевому керівництву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"В результаті сукупного впливу експортних обмежень щодо Російської Федерації, які призвели до порушень у ланцюжках поставок, компанія Tetra Pak більше не може продовжувати підтримки своєї операційної діяльності в Росії", - йдеться у повідомленні.

Компанія наголошує, що ухвалила рішення передати свій російський підрозділ місцевій команді менеджменту "з метою забезпечення безперервності бізнесу своїх замовників, а також збереження доступності продуктів першої необхідності".

"Нова компанія продовжить роботу як самостійна організація, яка зосередить зусилля на виробництві пакувального матеріалу на своєму підприємстві в Московській області, а також на розвитку надійних ланцюжків поставок з часткою локальних постачальників", - повідомляється в прес-релізі.

Нагадаємо, компанія Tetra Pak намагалася повернутися до повноцінної роботи в Росії, попросивши Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії, але отримала відмову.

Як повідомлялось, Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію.