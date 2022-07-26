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У Росії ператори припиняють роздачу подарункових SIM-карток
12:56 26.07.2022 |
"Вимпелком" (бренд "Білайн") відмовився від роздачі безкоштовних SIM-карток у подарунок при укладанні контракту або при придбанні пристроїв у магазині оператора. Мегафон зменшив кількість таких SIM-карт.
Російські оператори економлять на тлі зростання собівартості SIM-карток через дефіцит чіпів. Вважається, що це може негативно вплинути на статистику приросту абонентських баз.
У МТС кажуть, що «давно відмовилися від екстенсивного збільшення абонентської бази, зосередившись на лояльності клієнтів та зниженні їхнього відтоку». У Tele2 відмовилися від коментарів.
Собівартість SIM-карток для операторів за півроку зросла в 2,5 рази, збільшилася і вартість логістики. "Зростання цін на сім-карти відбулося ще під час пандемії на тлі глобального дефіциту чіпів", - уточнив одне з джерел.
Оператори купували SIM-картки у закордонних постачальників (Gemalto, Giesecke + Devrient та GigSky), а тепер логістика закупівель ускладнилася, що призвело до зростання їхньої собівартості. Спостерігається і дефіцит SIM-карток, і їх подорожчання. В умовах економічної кризи оператори не готові витрачати багато грошей на залучення нових абонентів.
За оцінкою, кількість подарункових SIM-карток у 2021 році склала приблизно 10-20% від загального обсягу реалізації.
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