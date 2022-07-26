Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м

Саудівська Аравія представила проект хмарочоса Mirror Line довжиною понад 100 км із дзеркального скла вартістю 1 трильйон доларів, який буде вищим за Емпайр-стейт-білдинг (381 м).

Mirror Line стане частиною міста під назвою Неом, розміром приблизно з Массачусетс, про якого наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд оголосив у січні 2021 року. Він вирішив створити такий культовий та непідвладний часу будівельний проект, який переплюне єгипетські піраміди.





Mirror Line складатиметься з двох будівель висотою 487 м, які проходитимуть паралельно один одному через 120 км пустелі, узбережжя та гірських ландшафтів. Принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд хоче, щоб Mirror Line був готовий до 2030 року, але інженери кажуть, що будівництво може піти до 50 років.

Місто буде живитись від поновлюваних джерел енергії. Принц наполягає на тому, що будинки будуть повністю вуглецево-нейтральними та безпечними для місцевого довкілля. Містом проходитиме високошвидкісний поїзд, який у змозі доставити з одного кінця міста в інший за 20 хвилин.

Mirror Line створить тисячі робочих місць. Після будівництва у місті зможуть розміститися 5 мільйонів людей, які частково харчуватимуться за рахунок вертикального землеробства. За планом, мешканці здійснюватимуть передплату за триразове харчування.

Mirror Line також включатиме спортивний стадіон, який перебуватиме на висоті 300 м над землею. Мухаммед ібн Салман Аль Сауд сподівається, що Неом дозволить країні перестати так сильно залежати від нафти.

Проект міста Неом вже зіткнувся з критикою, коли стало відомо, що місцеві племена були насильно вигнані з цього району, а служба безпеки застрелила мешканця.

Фахівці з екологічного планування кажуть, що Mirror Line порушить схеми польоту перелітних птахів, а дзеркальне скління будівлі може ще більше збити їх з пантелику.