У Франції з метою енергозбереження планують обмежити час роботи світлової реклами

У Франції запроваджують заходи колективної економії електроенергії, зокрема планують обмежити час демонстрації світлової реклами, а також зобов'язати магазини тримати двері зачиненими, якщо у приміщенні ввімкнено кондиціонер.

Про це в інтерв'ю Le Journal de Dimanche повідомила міністр з питань енергетичних трансформацій Аньєс Паньє-Рунашер, передає Укрінформ.

За словами міністра, великий бізнес уже взяв на себе зобов'язання зменшити інтенсивність освітлення, не вмикати системи кондиціонування вночі, дотримуватися визначених температурних показників (до 19 градусів узимку, 26 улітку). "Але ще є простір для маневру, наприклад, щодо системи виявлення на автостоянках, аби світло вмикалося лише тоді, коли там хтось є", - сказала Паньє-Рунашер.

Вона анонсувала й додаткові заходи.

"Найближчими днями я видам два укази: перший розширить заборону на світлову рекламу з 1 до 6 години ранку незалежно від розміру міста, за рідкісними винятками, як-от вокзали й аеропорти, які не закриваються на ніч. А другий заборонятиме магазинам відкривати двері, коли ввімкнено кондиціонер чи опалення. Повне кондиціювання з відкритими дверима більше не прийнятне!" - наголосила міністр.

Як вона зауважила, завдяки цим заходам рахунки комерсантів за електроенергію зменшаться майже на 20%.

Водночас міністр наголосила, що ці заходи спрацюють лише у тому разі, якщо їх застосовуватимуть усі.

Причому, за її словами, за порушення будуть передбачені санкції: "До 750 євро штрафу за відкриті двері та 1500 євро - за світлові вивіски".

Як повідомляв Укрінформ, президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що країна має бути готовою до повного зупинення поставок газу із рф.