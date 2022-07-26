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АНАЛІТИКА

Китай змусив Foxconn, Huawei, DJI та сотню інших компаній закрити підприємства разом із робітниками всередині на сім днів

 

Після чергового спалаху Covid-19 Китай змусив деякі зі своїх найбільших компаній у Шеньчжені, у тому числі виробника iPhone, Foxconn, працювати в рамках обмеженої системи замкненого циклу протягом семи днів.

Міська влада звернулася до 100 найбільших компаній, у тому числі до автовиробника BYD, мережевих гігантів Huawei Technologies та ZTE, а також до виробника безпілотних літальних апаратів DJI. Китай змусив їх обмежити роботу лише співробітниками, які мешкають у замкнутому циклі, без контакту з людьми за межами їхніх заводів чи офісів. Влада також попросила компанії скоротити непотрібну взаємодію між невиробничим персоналом та фабричними цехами, щоб зменшити поширення інфекції.

Представник Foxconn заявив, що об'єкти в Шеньчжені після цих змін працюють у нормальному режимі. Представники ZTE та DJI відмовилися від коментарів. Представники Huawei, CNOOC та BYD поки що відповіли на запити Bloomberg.

Економісти та вчені вже закликали Пекін послабити обмеження, пов'язані з Covid-19, які є одними з найжорсткіших у світі. Через ці обмеження підривається економіка країни та провокуються масові протести.
За матеріалами: bloomberg.com
Ключові теги: Китай
 

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