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АНАЛІТИКА

США готові допомагати Вірменії та Азербайджану врегулювати суперечки

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмов із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав керівництво двох країн продовжувати діалог.

"Держсекретар і президент Алієв обговорили історичну можливість Азербайджану та Вірменії досягти миру в регіоні", - йдеться у поширеному повідомленні держдепартаменту за підсумками телефонної розмови.

Аналогічне послання Блінкен передав у розмові із Пашиняном.

Держсекретар "закликав до продовження двостороннього діалогу та привітав нещодавню зустріч глав МЗС Вірменії та Азербайджану у Тбілісі", наголошується в повідомленні.

Він зазначив готовність США "допомогти Вірменії та Азербайджану досягти довгострокового всеосяжного миру".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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