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США готові допомагати Вірменії та Азербайджану врегулювати суперечки
08:54 26.07.2022 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмов із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав керівництво двох країн продовжувати діалог.
"Держсекретар і президент Алієв обговорили історичну можливість Азербайджану та Вірменії досягти миру в регіоні", - йдеться у поширеному повідомленні держдепартаменту за підсумками телефонної розмови.
Аналогічне послання Блінкен передав у розмові із Пашиняном.
Держсекретар "закликав до продовження двостороннього діалогу та привітав нещодавню зустріч глав МЗС Вірменії та Азербайджану у Тбілісі", наголошується в повідомленні.
Він зазначив готовність США "допомогти Вірменії та Азербайджану досягти довгострокового всеосяжного миру".
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