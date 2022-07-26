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Ердоган про обстріл Росією порту Одеси: «Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось»
08:37 26.07.2022 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок заявив, що після обстрілу російськими військами порту в Одесі й далі очікує від усіх учасників "зернової угоди" дотримання своїх зобов'язань.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Ердоган заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT.
"Ми бачимо, наскільки делікатним все ще є процес у зв'язку з атакою на порт Одеси в суботу. Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось. Очікуємо, що кожен буде виконувати свою частину угоди. Її провал обернеться проти нас усіх", - вважає президент Туреччини.
Ердоган нагадав, що пріоритетом Анкари із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був "справедливий і сталий мир після досягнення режиму припинення вогню", і висловив сподівання, що цього вдасться досягти.
Нагадаємо, після обстрілу Росією порту Одеси ракетами "Калібр" вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш виступив із заявою, у якій беззастережно засуджує атаку.
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Також засудили атаку ЄС та низка окремих країн-членів.
Натомість у Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси був спрямований на військову інфраструктуру і жодним чином не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.
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