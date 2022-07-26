Німецька преса: «Путін відверто знущається зі світової спільноти»

Підписана у п'ятницю, 22 липня у Стамбулі угода за посередництва ООН і Туреччини, зокрема, передбачає гарантії безпеки портів. "Сторони не здійснюють нападів на торговельні судна, а також інші цивільні кораблі й портову інфраструктуру, яка є частиною цієї угоди", - цитує документ газета Frankfurter Allgemeine Zeitung , вказуючи на негайне порушення угоди Росією, яка завдала удару по порту Одеси вже 23 липня. "Це достатньою мірою характеризує, наскільки можна довіряти режиму Володимира Путіна і його прихильність підписаним угодам", - пише оглядач видання і веде далі: "Москва і надалі робитиме все, щоби перешкоджати експорту українського зерна. Ймовірно, Кремль при цьому використовуватиме пропагандистські димові шашки і закидатиме Україні недотримання угоди. Захід не має потрапити у пастку й виваженими формулюваннями закликати обидві сторони до співпраці. Перспектива зарадити з розв'язанням проблеми продовольчої кризи за рахунок українського зерна існує лише в тому разі, якщо кожне порушення угоди з боку Росії і кожна її провокація знаходитимуть гучну публічну реакцію", - закликає оглядач FAZ.

Мюнхенське видання Süddeutsche Zeitung продовжує:

"Обстріл Одеси був зроблений з розрахунком і доводить, що Володимир Путін відверто знущається зі світової спільноти й маніпулює громадською думкою. Москва розуміє, що Україні нагально потрібна ця угода. Але кількох ракет по Одесі, які Кремль спершу заперечував, а згодом визнав, достатньо, аби посіяти серед українців максимальну невпевненість, аби обурити Захід, зганьбити ООН, тримати на дистанції Ердогана і, можливо, шантажем домагатися подальшого скасування санкцій", - зазначає Süddeutsche Zeitung.

"Зухвала демонстрація сили"

Газета Tageszeitung з Берліна також констатує пряме і зухвале порушення Москвою підписаної у Стамбулі "зернової" угоди і називає удар по порту Одеси "демонстрацією сили", за рахунок чого Кремль хоче показати, що підписи під документами не зв'язують йому руки. "Досі є люди, які вважають за можливе досягнути миру з Росією завдяки перемовинам. Ракети по Одесі вкотре засвідчують, що це - хибний шлях. Жодна домовленість з нинішнім режимом у Москві не є надійною. Цинічна гра Москви відома ще з Сирії та війни на Донбасі 2014/15 років. Одразу слідом за дипломатичними гарантіями Москви слідує наочна воєнна демонстрація прямо протилежного від того, про що було домовлено, чудово розуміючи, що за це нічого не буде - адже протилежна сторона прагне миру".

Оглядач берлінського видання констатує, що в української сторони як у заручниці ситуації немає іншого вибору, ніж сподіватися на цю угоду, хоча Росія нею і нехтує. "ООН припускається в Україні тієї самої помилки, що і в Сирії: організація домагається шляхом переговорів гуманітарних домовленостей, але у питанні їхньої реалізації покладається на добру волю Росії. А якщо Росія такої доброї волі не демонструє, вони не реагують. Так і у випадку Одеси представники ООН белькочуть щось непевне. Не варто і сумніватися, що невдовзі ми почуємо чергове випрошування на адресу Путіна, чи не був би він такий ласкавий, керуючись добротою свого серця, утриматися від того чи іншого воєнного злочину", - утрирує оглядач Tageszeitung.

"Україна не буде у безпеці, поки не зупинять Путіна"

Газета Leipziger Volkszeitung також застерігає від ілюзій:

"Від цього розпалювача війни можна очікувати чого завгодно. Ракетний удар по Одесі наступного дня після підписання угоди це вкотре доводить. Документ передбачає, що Росія надає коридор суднам і утримується від ударів по портах. Натомість Росія перш за все одразу вдарила по порту Одеси. Мовляв, ціллю удару була західна зброя. Путін знущається зі світової спільноти. Україна ніколи не буде у безпеці, поки в Кремлі нинішній його господар. Якщо його не зупинити", - застерігає Leipziger Volkszeitung.

Далі оглядач у своєму коментарі підсумовує: "Він (Путін - Ред.) буде і надалі ставити всіх перед фактом за допомогою бомб. Саме тому Україні для самозахисту потрібні додаткові поставки зброї. Те, що Німеччина не спромоглася досі поставити Польщі танки в рамках погодженого "кругового постачання" як компенсацію польських поставок Україні, ганебно. У країни, на яку напала Росія, просто немає часу на такий водевіль. Федеральний уряд має якнайшвидше виконати свої зобов'язання перед Польщею, а також якнайшвидше підготувати й відправити до України кожен танк Бундесверу, який наразі непотрібний німецькій армії", - закликає видання з Лейпцига.

"Годі нейтралітету"