У Росії зростає попит на б/в смартфони

У червні 2022 року попит на телефони в Росії зріс. За даними «Комерсанта», цей показник збільшився більш ніж у 2,5 рази порівняно з травнем, а продаж збільшився на 50% за місяць. Це пов'язано із санкціями та дефіцитом пристроїв. Адже паралельний імпорт неспроможен повністю покрити всього необхідного обсягу поставок. Таку ситуацію описали в МегаФоні і підтвердили в МТС. За словами співрозмовника видання, продаж б/в смартфонів зростає на 50% щомісяця.

«Нові пристрої поки не можуть забезпечити колишній рівень підвищення продажів через дефіцит пристроїв на ринку, що зберігається», - уточнило джерело.

У прес-службі "Яндекс.Маркета" уточнили, що найбільше попит є на бренди Apple, Samsung, Xiaomi та Huawei.

«При виборі смартфонів користувачі віддають перевагу флагманським моделям різних років, а також пристроям, характеристики яких близькі до флагманів. Наприклад, серед iPhone у сегменті ресейлу популярні Xr, 11 і нові моделі, а серед Samsung - S10, S20 і S21», - зазначили в сервісі.

А ось нові смартфони «просіли». За даними "Марвел-Дистрибуції", у червні продажі впали на 35,5% у штуках і на 38,7% у грошах порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з травнем падіння склало 11,8% у штуках та 17,4% у грошах. Минулого місяця продали 1,5 мільйона нових смартфонів на 32,5 мільярда рублів. У травні це було 1,7 мільйона на 39,3 мільярда відповідно.

«Зниження продажів може бути пов'язане, зокрема, зі зростанням популярності вживаних пристроїв. Крім того, частина попиту міг відтягнути на себе сірий ринок смартфонів, даних за яким ми не бачимо», - вважає бізнес-аналітик «Марвел-Дистрибуції» Антон Фомін.