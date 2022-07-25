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АНАЛІТИКА

IMAX офіційно покинула Росію

 

Корпорація IMAX повністю пішла з російського ринку з 1 червня, але про це стало відомо лише зараз.

Про це повідомив член ради Асоціації власників кінотеатрів у Росії Роман Ісаєв, передає канал "Настоящее время".

"Я готовий підтвердити, що корпорація IMAX пішла з Росії, останнім днем її офіційного представництва та роботи тут було 31 травня. Усіх співробітників звільнено, відповідно, керівництво корпорації в особі віце-президента зі Східної Європи, Індії та Близького Сходу, який базувався у Москві, переїхало до Лондона.

Корпорація IMAX з 1 червня 2022 року в Росії більше не працює", - заявив він.

IMAX Corporation - канадська компанія, яка займається технологіями розваг. Основною спеціалізацією - кінотехнології та широкоформатні кінопрезентації. IMAX має понад 1500 кінотеатрів більш ніж у 80 країнах. У Росії мережа IMAX мала 49 залів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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