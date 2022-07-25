Фінансові новини
- |
- 25.07.22
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
IMAX офіційно покинула Росію
17:01 25.07.2022 |
Корпорація IMAX повністю пішла з російського ринку з 1 червня, але про це стало відомо лише зараз.
Про це повідомив член ради Асоціації власників кінотеатрів у Росії Роман Ісаєв, передає канал "Настоящее время".
"Я готовий підтвердити, що корпорація IMAX пішла з Росії, останнім днем її офіційного представництва та роботи тут було 31 травня. Усіх співробітників звільнено, відповідно, керівництво корпорації в особі віце-президента зі Східної Європи, Індії та Близького Сходу, який базувався у Москві, переїхало до Лондона.
Корпорація IMAX з 1 червня 2022 року в Росії більше не працює", - заявив він.
IMAX Corporation - канадська компанія, яка займається технологіями розваг. Основною спеціалізацією - кінотехнології та широкоформатні кінопрезентації. IMAX має понад 1500 кінотеатрів більш ніж у 80 країнах. У Росії мережа IMAX мала 49 залів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства
|Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|IMAX офіційно покинула Росію
|Через санкції ЄС російські кондитери втратили емульгатори та барвники
|Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у «зерновій угоді» та чому закриває очі на дії РФ
|В Україну прибули перші ЗСУ Gepard з Німеччини
|Польща передала Україні танки PT-91 Twardy
|Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом «Один пояс - один шлях»
|Тайвань заборонив купівлю криптовалют із банківських карток
Бізнес
|Chevrolet представив електричний кросовер із запасом ходу 515 км і цінником $ 45 000
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг