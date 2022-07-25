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Через санкції ЄС російські кондитери втратили емульгатори та барвники
16:50 25.07.2022 |
Міжнародні виробники кондитерських виробів, які мають потужності в РФ, планують звернутися в європейську асоціацію Food&Drinks і попросити її посприяти виключенню з списків санкцій ЄС емульгаторів і барвників, необхідних для випуску солодощів.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на лист Асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд" до своїх учасників.
Зазначається, що санкції ЄС проти Росії можуть додатково ускладнити виробництво кондитерських виробів.
У переліку заборонених до ввезення в РФ товарів опинились емульгатори і барвники, що використовуються кондитерами, які не можна замінити без втрати смакових якостей.
При цьому, нестача сировини загрожує скороченням асортименту.
У листі йдеться, що транснаціональні виробники кондитерських виробів, які локалізували виробництва в РФ, планують звернутися до європейської асоціації Food&Drinks з проханням сприяти виключенню з списку санкцій ЄС емульгаторів і барвників.
Інгредієнти, що використовуються при випуску солодощів, потрапили в "п'ятий пакет" санкцій ЄС. Європейські посадовці вважали, що в цій сировині закладено потенційну можливість подвійного використання, зазначають в "Асконді".
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