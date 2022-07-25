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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом «Один пояс - один шлях»
13:03 25.07.2022 |
Інвестиції Китаю в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" у першому півріччі цього року вперше скоротилися до нуля, повідомила 24 липня газета Financial Times із посиланням на звіт центру Green Finance & Development Center.
Автори вважають, що відсутність інвестицій свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через угоди з Росією. Водночас директор центру Крістоф Недопіл Ван припускає, що це може бути тимчасовим, оскільки між РФ і Китаєм "сильна взаємодія". Зокрема, він звертає увагу, що, попри війну в Україні, КНР збільшила закупівлі російських енергоносіїв.
Китай не інвестував у Росію вперше з моменту запуску програми у 2013 році. Торік Москва та Пекін уклали угоди на два мільярда доларів. Загалом із 2013 року КНР інвестувала в РФ понад 30 мільярдів доларів. Сукупний обсяг інвестицій Китаю до різних країн у рамках проєкту становив 932 мільярда доларів.
Зближення Росії та Китаю на тлі війни в Україні
З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Китай неодноразово критикував міжнародні санкції проти РФ. При цьому багато китайських компаній намагаються не порушувати обмежень.
У травні Росія продала Китаю рекордні обсяги нафти, ставши найбільшим постачальником нафтової продукції до КНР. Рекорд встановили, зокрема, завдяки великим знижкам, з якими російська нафта продається у Китаї - до 33 відсотків.
США неодноразово висловлювали стурбованість зближенням КНР і Росії на тлі війни в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен говорив, що "не вірить, що Китай є нейтральним" у цьому питанні.
Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив у середині липня, що Китай не залучений до війни в Україні, проте не збирається сидіти "складавши руки", спостерігаючи за ситуацією. За його словами, Китай підтримуватиме всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи в Україні, зосередившись на вирішенні цієї проблеми шляхом переговорів.
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