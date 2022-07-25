Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом «Один пояс - один шлях»

 

Інвестиції Китаю в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" у першому півріччі цього року вперше скоротилися до нуля, повідомила 24 липня газета Financial Times із посиланням на звіт центру Green Finance & Development Center.

Автори вважають, що відсутність інвестицій свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через угоди з Росією. Водночас директор центру Крістоф Недопіл Ван припускає, що це може бути тимчасовим, оскільки між РФ і Китаєм "сильна взаємодія". Зокрема, він звертає увагу, що, попри війну в Україні, КНР збільшила закупівлі російських енергоносіїв.

Китай не інвестував у Росію вперше з моменту запуску програми у 2013 році. Торік Москва та Пекін уклали угоди на два мільярда доларів. Загалом із 2013 року КНР інвестувала в РФ понад 30 мільярдів доларів. Сукупний обсяг інвестицій Китаю до різних країн у рамках проєкту становив 932 мільярда доларів.

Зближення Росії та Китаю на тлі війни в Україні

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Китай неодноразово критикував міжнародні санкції проти РФ. При цьому багато китайських компаній намагаються не порушувати обмежень.

У травні Росія продала Китаю рекордні обсяги нафти, ставши найбільшим постачальником нафтової продукції до КНР. Рекорд встановили, зокрема, завдяки великим знижкам, з якими російська нафта продається у Китаї - до 33 відсотків.

США неодноразово висловлювали стурбованість зближенням КНР і Росії на тлі війни в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен говорив, що "не вірить, що Китай є нейтральним" у цьому питанні.

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив у середині липня, що Китай не залучений до війни в Україні, проте не збирається сидіти "складавши руки", спостерігаючи за ситуацією. За його словами, Китай підтримуватиме всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи в Україні, зосередившись на вирішенні цієї проблеми шляхом переговорів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2177
  0,0512
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9378  0,64 1,73 39,3544  0,59 1,51
EUR 38,3378  0,67 1,78 39,9739  0,73 1,85

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес