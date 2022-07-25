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Китайське прислів'я
Японія запроваджує заборону на імпорт золота з РФ з 1 серпня - Мінфін
11:57 25.07.2022 |
Заборона на імпорт золота з РФ до Японії, ухвалена раніше японським урядом, набуває чинності з 1 серпня, йдеться в пресрелізі мінфіну країни.
"Оновлене повідомлення міністерства із цього приводу почне діяти з 1 серпня цього року", - йдеться в пресрелізі.
Згідно з документом, заборону на імпорт золота запроваджують на підставі рішення, ухваленого 5 липня кабінетом міністрів Японії, у рамках заходів щодо замороження активів осіб, які причетні до РФ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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