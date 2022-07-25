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АНАЛІТИКА

Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN

 

ФБР ще з часів президентства Барака Обами розслідує можливості обладнання китайської компанії Huawei перехоплювати і красти дані американських військових, а також порушувати комунікації Міноборони, в тому числі по ядерному арсеналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Розслідування фахівців бюро було настільки засекреченим, що деякі представники Білого дому дізналися про нього тільки кілька років по тому. Підозри американських спецслужб викликало обладнання Huawei, встановлене на стільникових вишках поблизу об'єктів американських військових.

Поки невідомо, чи перехоплювала компанія будь-які секретні дані. У Huawei заперечують можливість їх обладнання до шпигунства. Однак джерела в ФБР стверджують, що обладнанню Huawei під силу перехоплювати як Комерційний стільниковий трафік, так і засекречені радіохвилі.

Нагадаємо, раніше Федеральне бюро розслідувань США отримало доступ до більшості маршрутизаторів і брандмауерів російських військових хакерів. Раніше цю інфраструктуру російські шпигуни використовували для отримання доступу до персональних даних.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай, Huawei
 

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