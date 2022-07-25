Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китайська армія за останні роки стала більш агресивною, - генерал Міллі

 

За останні п'ять років китайські збройні сили стали значно більш агресивними і небезпечними на морі і в повітрі.

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Міллі підкреслив, що за останні п'ять років істотно зросла кількість перехоплень китайських літаків і кораблів в Тихоокеанському регіоні, кількість небезпечних інцидентів з ними збільшилася в рівних пропорціях.

За його словами, США активно зміцнюють відносини з тихоокеанськими країнами, щоб стримати розширення впливу Китаю в регіоні. Вашингтон побоюється нападу Китаю на Тайвань, кількість провокацій проти якого з боку Пекіна в останні місяці збільшилася.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Китай анонсував "рішучі заходи" у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2177
  0,0512
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9378  0,64 1,73 39,3544  0,59 1,51
EUR 38,3378  0,67 1,78 39,9739  0,73 1,85

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес