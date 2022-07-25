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ЄС планує замінити газ з Росії додатковими поставками з Нігерії
09:40 25.07.2022 |
Європейський союз планує збільшити поставки газу з Нігерії, готуючись до можливих скорочень постачання із Росії.
Про це заявив у суботу заступник генерального директора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуін, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Болдуін спілкувався у Нігерії, де цього тижня провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці.
Нігерія планує після серпня знову відкрити Транснігерський трубопровід, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.
ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок СПГ із Нігерії, і є потенціал більш ніж подвоїти цей показник, сказав Болдуін агентству телефоном.
Видобуток нафти та газу в Нігерії обмежений через крадіжки та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.
"Якщо ми зможемо вийти за межі 80%, у цей момент може з'явитися додатковий СПГ, який може бути доступний для спотових вантажів, що йдуть до Європи", - сказав Болдуін.
"Вони (нігерійські посадовці) сказали нам: "Приїжджайте і поговоріть з нами знову наприкінці серпня, тому що ми думаємо, що зможемо досягти реального прогресу в цьому питанні", - зазначив європейський чиновник.
Європейська комісія заявила в середу, що країни-члени ЄС мають скоротити споживання газу на 15% із серпня до березня.
Спочатку ціль буде добровільною, але стане обов'язковою, якщо Єврокомісія оголосить надзвичайну ситуацію.
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